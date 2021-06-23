Куаныш Ергалиев назначен вице-министром образования и науки РК, сообщает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Ергалиев Куаныш Асылханович назначен на должность вице-министра образования и науки РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Куаныш Ергалиев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в 2006 году фельдшером на станции скорой неотложной медицинской помощи в Алматы.

С 2009-го по 2014 год работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК.

2014-2019 гг. - старший менеджер Департамента интегрированной академической системы здравоохранения Назарбаев Университета.

С августа 2019 и по настоящее время занимал должность ректора Университета им. Сулеймана Демиреля.