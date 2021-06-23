Олимпийцы поздравляют рожденных в Олимпийский день

Традицией Национального Олимпийского комитета стало чествовать малышей, появившихся на свет 23 июня. Сертификаты, письма от олимпийцев и подарки получили все рожденные в Международный Олимпийский день.

Заранее упакованы и отправлены в 237 родильных домов около полутора тысяч посылок. Они дойдут до каждого ребенка - и в больших городах, и в аулах.

Мы поздравляем тебя с днем рождения! Этот день и для нас является особенным - сегодня Международный Олимпийский день, когда мы напоминаем всей стране как важны единство, равенство и уважение друг к другу, ценности, которым нас учит олимпийский мир. Неважно, станешь ли ты в итоге спортсменом, мы верим, что в любом деле ты будешь победителем. Ты можешь стать лучшим врачом, лучшим инженером, поваром или пилотом. Главное заниматься спортом и всегда верить в свои мечты! Наша олимпийская семья желает тебе побед в любом направлении, которое ты выберешь. Ак жол, олимпиец! - желают малышам казахстанские спортсмены.

Министерство здравоохранения активно включилось в акцию и провело ее вместе с Национальным Олимпийским комитетом. Благодаря врачам перинатальных центров именитым казахстанским спортсменам удалось поздравить мам с важным днем. Передать поздравления по видеозвонку смогли призер Игр в Рио, дзюдоист ЕлдосСметов, олимпийская чемпионка, легкоатлетка Ольга Рыпакова, олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, капитан команды Казахстана по боксу в Токио-2020 Камшыбек Кункабаев. В Нур-Султане подарки в родильные дома лично доставили молодые матери - многократный призер Олимпиад в борьбе Гюзель Манюрова и призер Олимпийских игр в Лондоне Марина Вольнова.

Для Национального Олимпийского комитета эта акция стала традицией. Она подчеркивает преемственность поколений в спорте. Послание от действующих чемпионов к малышам, которые только родились, реализует эту идею. Между девочками и мальчиками, которые начинают жить, и нашими олимпийцами теперь будет неразрывная связь. Большие победы вдохновляют, олимпийские истории чемпионов заставляют поверить в то, что все возможно. Наши спортсмены - это пример того, что самые смелые детские мечты сбываются, и какой бы путь ни выбрали дети - искренние пожелания добра и счастья с момента рождения будут всегда вместе с ними, - сказал президент Национального Олимпийского комитета Тимур Кулибаев.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана посвятил олимпийским ценностям весь июнь, чтобы как можно больше казахстанцев получили радость от движения, изучили олимпийские принципы и познакомились с разными видами спорта под новым девизом международного олимпийского движения "Бiз бiргемiз! Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Одна из главных задач олимпийского движения - приобщить подрастающее поколение к спорту и здоровому образу жизни, поэтому дети - главные и желанные участники и герои этого праздника.