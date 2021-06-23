За многолетний труд и вклад в развитие страны: В Алматинской области наградили госслужащих

В Талдыкоргане прошло торжественное мероприятие в честь Дня государственного служащего. Лучшие работники этой отрасли были награждены Почетной грамотой акима Алматинской области, передает zakon.kz.

От качества работы государственных служащих зависят уровень жизни людей и реализация общенациональных проектов и программ. Даже в условиях пандемии COVID-19 на государственных служащих была возложена большая ответственность по обеспечению бесперебойной работы всех сфер жизнедеятельности населения, - отметила руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Алматинской области Ляззат Бейсекулова и выразила слова благодарности своим коллегам.

В мероприятии приняли участие первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов и представители местных исполнительных органов.

Почетные грамоты за добросовестную службу и неукоснительное исполнение должностных обязанностей получили госслужащие из разных районов и городов области.

В этой сфере я уже 11 лет. Работаю главным специалистом акимата Панфиловского сельского округа Талгарского района. Государственная служба для меня не просто выбор - это мое будущее. Это большая возможность быть полезным для своего маленького родного поселка. Сегодня хочу выразить благодарность за то, что наш труд не остается без внимания, - сказала одна из награжденных Жулдыз Алипова.

В ходе мероприятия первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов и руководитель Департамента государственных доходов Алматинской области Сырым Дынбаев были награждены нагрудным знаком "Лучший государственный служащий Республики Казахстан".

Отметим, на сегодняшний день в области 7069 человек работают в сфере госслужбы. 49% из них мужчины, 51% - женщины.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.