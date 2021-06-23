Водитель привязал друга и протащил по земле в Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области выявили водителя, на машине протащившего по земле своего друга, передает zakon.kz.

Установлено, что неизвестные на автомашине "ВАЗ-2114" волокли по дороге своего знакомого и сняли все происходящее на видео. Сотрудники полиции оперативно приступили к розыскным мероприятиям с целью задержания водителя, причастного к нарушению ПДД. В результате принятых мер полицейские установили, что инцидент произошел на одной из улиц города Туркестан, и задержали нарушителей ПДД. Как выяснилось, водитель - житель г. Туркестана, а его знакомые - из города Тараза, - рассказали в ДП Туркестанской области.

Как уточняется, факт был выявлен во время очередного мониторинга. На странице одного из пользователей Instagram полицейские обнаружили видеозапись противоправных действий, совершенных группой молодых людей.

В отношении молодого человека составили административный протокол по двум статьям КоАП РК: 593 ч.1 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения" и 606 ч.1 "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки".

Отмечается, что правонарушители раскаялись в содеянном, принесли свои извинения и заверили, что впредь не будут совершать подобных нарушений ПДД.