Скончался депутат Мажилиса II созыва Куаныш Алпысбеков

Скончался государственный деятель, депутат Мажилиса II созыва Куаныш Алпысбеков, передает zakon.kz.

Сегодня, 23 июня, на 77-м году жизни скончался известный государственный деятель, внесший значительный вклад в становление и развитие законодательной базы независимого Казахстана, Куаныш Алпысбеков.

Слова соболезнования родным и близким выразил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

От имени депутатов Мажилиса и от себя лично выражаю соболезнования и искренние слова поддержки семье, родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Будучи депутатом Мажилиса Парламента II созыва, Куаныш Махмутович Алпысбеков внес весомый вклад в совершенствование отечественной законодательной базы, - отметил Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса также акцентировал внимание на высоком профессионализме Куаныша Алпысбекова, проявленном на ответственных государственных должностях в годы работы в ЦК КПСС, а позднее - в Министерстве транспорта, в руководстве Акмолинской области, а также в Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

Светлая память о Куаныше Махмутовиче, видном государственном деятеле, замечательном человеке и надежном друге, навсегда сохранится в сердцах людей, - отметил спикер Мажилиса.