Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу

На чемпионате Европы-2020 по футболу завершился групповой раунд, и стали известны все участники плей-офф турнира, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Последними обладателями путевок в 1/8 финала Евро-2020 оказались сборные Франции и Германии, занявшие первые два места в группе F. Венгрия стала четвертой и вылетела из чемпионата.
В плей-офф турнира состоятся следующие матчи:
Италия — Австрия (26 июня, Лондон);
Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья);
Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест);
Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген);
Швеция — Украина (29 июня, Глазго);
Англия — Германия (29 июня, Лондон);
Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт);
Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам).
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