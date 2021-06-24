Определились все участники плей-офф чемпионата Европы по футболу

На чемпионате Европы-2020 по футболу завершился групповой раунд, и стали известны все участники плей-офф турнира, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Последними обладателями путевок в 1/8 финала Евро-2020 оказались сборные Франции и Германии, занявшие первые два места в группе F. Венгрия стала четвертой и вылетела из чемпионата.

В плей-офф турнира состоятся следующие матчи:

Италия — Австрия (26 июня, Лондон);

Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья);

Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест);

Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген);

Швеция — Украина (29 июня, Глазго);

Англия — Германия (29 июня, Лондон);

Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт);

Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам).