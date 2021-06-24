Это опекунство жестоко: Бритни Спирс хочет подать в суд на свою семью

Американская певица Бритни Спирс выступила в среду на судебном заседании в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), попросив отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

"Неправильно заставлять меня делать то, чего я не хочу", сказала она, выступая по видеосвязи.

Это опекунство должно закончиться. Я искренне верю, что это опекунство жестоко. Я несчастна, я не могу спать, я так зла, я безумна. И я в депрессии. Мой отец и все те, кто причастен к этому опекунству, в том числе мой менеджмент, должны быть в тюрьме. Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнью, - сказала она, подчеркнув, что готова "подать в суд" на свою семью.

Исполнительница в 2008 году была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

Суд пока не принял окончательного решения относительно изменения опеки. Состояние певицы оценивается примерно в 60 млн долларов. Бритни Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе "Грэмми".