Компания Moderna переименовала вакцину от коронавируса

По данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Ранее название препарата совпадало с названием компании, по-новому вакцина будет называться Spikevax. Причины ребрендинга в Moderna не пояснили.

В начале мая 2021 года Всемирный конгресс вакцин признал препарат Moderna лучшей вакциной от COVID-19. В шорт-лист тогда попали "Спутник V", AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech и вакцина для животных Zoetis.

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Кроме того, Moderna взяла и награду за "Лучшую новую технологию/платформу для вакцины". BioNTech в этой номинации "получил весьма высокую оценку".