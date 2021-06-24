Полицейский выстрелил в себя - стали известны новые подробности

Подробности ЧП с полицейским рассказали в прокуратуре Павлодарской области, передает zakon.kz.

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Как напомнил телеканалу "Астана" заместитель прокурора Павлодарской области Марлен Сламбеков, после происшествия была проведена проверка, и прокурор района вместе со своим помощником были уволены.

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Установлено, что 23 мая около 18:00 старший следователь отдела полиции Железинского района Унбаев был приглашен в прокуратуру для обсуждения хода расследования уголовных дел, так как находился на дежурстве. При разговоре сотрудник прокуратуры Айтжанов А. подверг критике его служебную деятельность, в результате Унбаев Р. произвел выстрел в свое правое плечо из табельного оружия. После происшествия сотрудники прокуратуры вызвали скорую медицинскую помощь и следственно-оперативную группу, - рассказал Сламбеков.

Как уточнили в областной прокуратуре, экспертиза не подтвердила, что сотрудники надзорного органа были пьяны.

Отмечается, что дело по статье "Доведение до самоубийства" передано в Антикоррупционную службу региона.

Инцидент с полицейским произошел в Железинском районе. Страж порядка прямо в здании прокуратуры выстрелил себе в плечо из табельного оружия. Родственники заявили, что сотрудники надзора органа были пьяны и всячески унижали старшего следователя.