В указ об Ассамблее народа Казахстана могут внести изменения

Правительство внесло на рассмотрение Президента Казахстана проект Указа "О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2011 года № 149 "О Положении об Ассамблее народа Казахстана", сообщает zakon.kz.
Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Президент Республики Казахстан:
1) образует и реорганизует Ассамблею;
2) определяет направления деятельности Ассамблеи;
3) назначает и освобождает от должностей руководящих должностных лиц Ассамблеи;
4) созывает сессию Ассамблеи;
5) осуществляет иную деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан".
Дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею, от которого он вправе отказаться.".
28 апреля 2021 года Елбасы передал полномочия возглавлять АНК нынешнему Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву,
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