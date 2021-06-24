Сенаторы приняли поправки в закон об ответственности работодателей за переработку

Сенат Парламента РК на пленарном заседании принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает zakon.kz.

Сенаторы утвердили закон, по которому устанавливается административная ответственность за допущение работодателем дискриминации в сфере труда. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, за незаконное превышение рабочего времени и рабочей смены так же ответственность будет нести и принимающая сторона.

Работодатель, а равно принимающая сторона на первый раз получит предупреждение. За повторные случаи ему уже грозит штраф. На должностных лиц - 40 МРП, на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации - 60 МРП, на субъекты среднего предпринимательства - 80 МРП, а на субъекты крупного предпринимательства - 120 МРП.

Поправками предлагается предусмотреть административную ответственность за несоблюдение сторонами законных прав и интересов работников заемного труда. Также предлагается установить административную ответственность принимающей стороны за незаконное превышение предусмотренной законодательством нормальной и сокращенной продолжительности рабочего времени и ежедневной работы для работников направляющей стороны.

Принятый закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства об административных правонарушениях. Данный закон предусматривает законодательную защиту трудовых прав граждан и позволит повысить эффективность деятельности органов прокуратуры и внутренних дел для защиты интересов граждан и бизнеса, - сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Изменения в КоАП коснулись и ответственности за неисполнение постановлений прокурора. Сенаторы говорят, что этот пункт важен для защиты предпринимателей от неправомерных действий со стороны госорганов.

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Расширяет этот закон и права участковых инспекторов полиции. Они смогут самостоятельно налагать взыскания за 4 адмправонарушения: присутствие несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, нарушение запрета на потребление табачных изделий, нарушение административного надзора и создание препятствий движению транспортных средств.