В Сенате приняли поправки по продлению моратория на продажу земель

В Сенате приняли проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений", который предусматривает мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент zakon.kz.

Как отмечается в заключении профильного комитета, задачами законопроекта являются отложение до 31 декабря 2026 года действия норм земельного кодекса по предоставлению сельскохозяйственных земель в частную собственность, сохранение института аренды сельхозземель для граждан РК и юридическим лицам Республики Казахстан, без иностранного участия.

Также предусмотрена возможность отчуждения права аренды сельхозземель гражданами РК и юридическими лицами Республики Казахстан, без иностранного участия.

В этом законе предусмотрены новые нормы по рациональному и целевому использованию земли. Будет продлен мораторий на применение норм земельного кодекса по передаче гражданам Казахстана сельскохозяйственных земель в частную собственность. В документ также включены новые нормы, регулирующие вопросы использования пастбищных земель, обеспечивающие доступность и прозрачность информации по земельным участкам. Все это полностью соответствует национальным интересам страны, - подчеркнул Председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Еще одна норма закона должна решить проблемы сельчан с дефицитом пастбищ. В утвержденном сенаторами документе прописан запрет на частную собственность и землепользование пастбищ, которые указаны в плане по управлению пастбищами и необходимы для выпаса животных личного подворья.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан