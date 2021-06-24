Полицейских наградили в ЗКО

В День полиции, 23 июня, западноказахстанских полицейских торжественно поздравили на сцене Казахского областного драматического театра им. Х. Букеевой и вручили им награды, почетные грамоты и благодарственные письма в честь профессионального праздника, сообщает zakon.kz.

День казахстанской полиции - это знак благодарности всем тем, кто самоотверженно стоял у истоков ее создания и сейчас трудится в органах внутренних дел, защищая мир и покой граждан страны. В год празднования 30-летия Независимости страны казахстанская полиция имеет хорошие результаты работы, квалифицированные кадры и современную материально-техническую базу. Выражаю вам слова глубочайшей признательности за безупречную службу, за то, что вы всегда стоите на страже безопасности граждан, за верность присяге и идеалам своей Родины. Долг, честь, отвага, мужество, бесстрашие - для вас это не просто слова, а образ жизни. Желаю вам достойного выполнения возложенных профессиональных задач, успехов в вашем нелегком труде, главный из которых - доверие всего народа. Крепкого здоровья и благополучия вашим семьям! - поздравил первый заместитель акима области Мухтар Манкеев.

Как он отметил, этот праздник - возможность отдать дань уважения ветеранам полиции, а также вспомнить всех тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя спокойствия и безопасности казахстанцев. Мухтар Манкеев вручил благодарственные письма от имени акима области семьям сотрудников полиции, в разные годы погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, а также ветеранам полиции, пожелав им счастья, здоровья и благополучия. Минутой молчания коллеги почтили память погибших полицейских.

В ходе торжественного мероприятия была зачитана поздравительная телеграмма от министра внутренних дел РК, генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургымбаева. За добросовестное исполнение обязанностей приказом министра МВД РК досрочно присвоены очередные специальные звания ряду сотрудников полиции, которые вручил первый заместитель начальника ДП ЗКО Жанболат Жаншин. Поздравляя коллег с профессиональным праздником, он выразил уверенность в том, что эта высокая оценка станет для них стимулом к новым успехам и достижениям.

Вместе мы делаем общее дело - обеспечиваем безопасность общества, государства, защищаем права и законные интересы наших граждан. Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья, надежного тыла и успехов в работе, - сказал Жаншин.

В завершение вечера состоялся праздничный концерт, подготовленный артистами областной филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева.

Напомним, что 23 июня 1992 года Верховный Совет Республики Казахстан принял первый правовой акт, определяющий деятельность и задачи казахстанской полиции, - Закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан». 5 июня 2007 года Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев своим указом объявил 23 июня Днем полиции РК.