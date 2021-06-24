Диетолог назвала блюдо, которое поможет пережить жару

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала, какая пища является наиболее подходящей для употребления в жаркую погоду, сообщает zakon.kz.

Самым полезным блюдом в жару является суп. Среди наиболее удачных летних супов с точки зрения витаминного баланса и теплорегуляции диетолог назвала холодные супы из шпината или щавеля, гаспачо и окрошку.

В жару у людей значительно повышается потоотделение, то есть организм быстрее теряет воду, а вместе с ней уходят и полезные вещества. Восполнять потери лучше всего с помощью супа, так как именно в этом блюде содержатся необходимые вещества и витамины, которые в жидкой форме проще усваиваются.

Желательно, чтобы суп был комнатной температуры, а не очень холодным. Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар, – сказала врач радио Sputnik.

Теплые и горячие супы и напитки тоже хороши в жару, так как они стимулируют потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие.