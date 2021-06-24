Жесткое столкновение Mercedes-Benz с водовозом произошло в Алматы

ДТП произошло в мкр. "Айгерим-2" на пересечении улиц Шугыла и Туймебаева, передает корреспондент zakon.kz.

По ул. Шугыла в восточном направлении двигался "КамАЗ" (водовоз). На пересечении с ул. Туймебаева, по которой в южном направлении двигался автомобиль Mercedes-Benz E-класса, иномарка вылетела на перекресток, проигнорировав знак "Уступи дорогу", и на полном ходу врезалась в водовоз. От жесткого столкновения девушка, которая была за рулем легковушки, потеряла управление - автомобиль вылетел с дороги, снес забор частного дома и врезался в дом. Из-за столкновения водитель водовоза тоже потерял управление - "КамАЗ" вылетел с дороги и врезался в дерево. От мощного удара с деревом у водовоза сорвало цистерну.

В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки из Mercedes-Benz, а также водитель и пассажир из "КамАЗа". Их госпитализировали.

На месте происшествия находятся сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.