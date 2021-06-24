Продажа паспортов вакцинации - Главврачи будут нести персональную ответственность

Руководители медицинских организаций будут нести персональную ответственность за продажу фальшивых паспортов вакцинации, передает zakon.kz.

Заместителя главы Управления здравоохранения Алматы Лауру Мырзагали спросили на брифинге, как будут пресекать продажу паспортов вакцинации?

Мы обязали всех первых руководителей строго соблюдать, проверять, мониторить ежедневно коллектив и свои прививочные пункты, чтобы не допускались коррупционные риски. На сегодня первый руководитель каждой медицинской организации несет персональную ответственность. Если будут выявлены случаи, будут решать вопрос вплоть до (освобождения - ред.) с занимаемой должности, - ответила Мырзагали.

Ранее заместитель премьер-министр Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что в отношении тех, кто будет подделывать паспорта вакцинации примут жесточайшие меры.