Роженица стала инвалидом в Кокшетау – врачам вынесли приговор 

В Кокшетау вынесен приговор в отношении врачей акушеров-гинекологов, по чьей вине роженица стала инвалидом, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В связи с истечением срока давности медики избежали уголовного наказания, отделавшись возмещением ущерба.

Уголовное дело было рассмотрено в отношении двух врачей акушеров-гинекологов перинатального центра акмолинской многопрофильной областной больницы.

Судом установлено, что 8 мая 2019 года в Кокшетау после поступления в родильный зал потерпевшая была осмотрена двумя дежурными врачами, которые по результатам собственного обследования, не приняв во внимание данные предыдущего обследования, проведенного другим врачом, а также результаты анамнеза женщины, проявляя преступную небрежность, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, недооценив фактическое состояние плодной оболочки плода, вышли за рамки своих полномочий и необоснованно отменили ранее поставленный диагноз. По причине проявленной небрежности и допущенных дефектов оказания медицинской помощи потерпевшей выставлена инвалидность 1 группы, - сообщили в суде.

В судебном заседании прокурор просил признать подсудимых виновными и освободить их от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Потерпевшая сторона просила назначить максимально строгое наказание. А вот сами подсудимые свою вину не признали.

Приговором кокшетауского городского суда два акушера-гинеколога признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Со дня совершения преступления прошло более двух лет. В соответствии со статьей 71 УК, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения уголовного правонарушения истекло 2 года после совершения преступления небольшой тяжести. В связи с тем, что истек срок давности, привлечения подсудимых к уголовной ответственности они признаны виновными в совершении преступления и освобождены от наказания.

Гражданские иски потерпевшей стороны удовлетворены частично. С акмолинской многопрофильной областной больницы взыскан причиненный материальный ущерб 3 928 168 тенге и моральный вред 15 000 000 тенге. Также с осужденных взысканы расходы по оплате помощи представителя в размере 1 500 000 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Судом также вынесены частные постановления в адрес прокуратуры и органа полиции за допущенную волокиту в ходе следствия по делу, а в адрес управления здравоохранения - за выявленные нарушения в работе врачей.