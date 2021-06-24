Мужчина пытался ограбить магазин в Актобе с помощью игрушки

24 июня 2021, 18:19
Фото: La Legge per Tutti

Информация о попытке ограбления поступила на пульт 102 города Актобе 18 июня. Мужчина ворвался в магазин и угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал денег, передает zakon.kz.

43-летняя продавщица не испугалась, вытолкала горе-грабителя из магазина и закрыла дверь. Затем позвонила в полицию, передает портал "Мой Город".

Прибывший наряд патрульной полиции по "горячим следам" задержал 37-летнего подозреваемого. Орудием преступления оказался игрушечный пистолет, обмотанный скотчем. пресс-служба ДП Актюбинской области

Проводится досудебное расследование по статье 192 ч.2 УК РК "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Подозреваемый водворен в ИВС УП города Актобе.


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