Мужчина пытался ограбить магазин в Актобе с помощью игрушки

Информация о попытке ограбления поступила на пульт 102 города Актобе 18 июня. Мужчина ворвался в магазин и угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал денег, передает zakon.kz.

43-летняя продавщица не испугалась, вытолкала горе-грабителя из магазина и закрыла дверь. Затем позвонила в полицию, передает портал "Мой Город".

Прибывший наряд патрульной полиции по "горячим следам" задержал 37-летнего подозреваемого. Орудием преступления оказался игрушечный пистолет, обмотанный скотчем. пресс-служба ДП Актюбинской области

Проводится досудебное расследование по статье 192 ч.2 УК РК "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Подозреваемый водворен в ИВС УП города Актобе.