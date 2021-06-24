Гуляющий дикобраз попал на видео в Алматинской области

Дикобраза, прогуливающегося по окрестностям города Есик, сняли на видео местные жители, сообщает zakon.kz.

Животное бродило по улице Абая ниже школы Раймбека, подписал видео, автор.

Пресс-секретарь министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева прокомментировала видео, назвав дикобраза большой редкостью, несмотря на то, что у нас в стране они давно водятся.

Индийский дикобраз относится к отряду грызунов семейства дикобразовых. В фауне Казахстана единственный вид этого семейства. Встречается на Южном Мангышлаке, в Таласском, Кыргызском и Заилийском Алатау и Каратау, в Чу-Илийских горах. На территории Алматинской области встречается в пределах Заилийского Алатау. В первой половине 20 века был обычен в окрестностях города Алматы, его ареал достигал долины реки Тургень. В результате антропогенного фактора (человеческий фактор) был вытеснен со своих исторических территорий. По данным Иле-Алатауского государственного национального природного парка, в пределах Заилийского Алатау и прилегающих к нему территорий оценочная численность индийского дикобраза не превышает 30 голов. пресс-секретарь министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева

Необходимо отметить, незаконное обращение с этим видом попадает под уголовную статью 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".