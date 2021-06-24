Кафе и столовые в Нур-Султане будут работать по новому графику

В Нур-Султане изменится режим работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, кофейни, столовые), сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению главного санитарного врача столицы, кафе и рестораны, независимо от места расположения, будут функционировать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий. Социальная дистанция - не менее двух метров между крайними местами соседних столов, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест.

График работы - в будние дни с 7:00 до 20:00. В субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) - 7:00 до 22:00 (с числом посадочных мест не более 30).

Доставка и вынос еды в штатном режиме, за исключением объектов, участвующих в проекте "Ashyq", для которых действуют критерии согласно приложению 4 к Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26.

Строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте "Ashyq").

Столовые, независимо от места расположения, будут работать с 7:00 до 00:00. При соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест внутри помещения.