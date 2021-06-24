Очередная встреча по Сирии состоится в Нур-Султане

7-8 июля 2021 года в Нур-Султане пройдет очередная 16-я Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате, сообщает zakon.kz.

В ней планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака, передает пресс-служба МИД РК.

В повестку дня будут включены следующие вопросы: ситуация "на земле" в Сирии, в том числе социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая; международное гуманитарное содействие Сирии; перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве; меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.

В первый день переговоров ожидается проведение двухсторонних и трехсторонних консультаций стран-гарантов, переговоры с сирийскими сторонами, контакты с делегациями сторон-наблюдателей. Второй день - продолжение консультаций и Пленарное заседание.

Кроме того, на полях 16-й встречи в Астанинском формате запланировано проведение очередного заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН и МККК.