УЕФА отменил правило выездного гола в своих турнирах

УЕФА отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Начиная с предстоящего сезона-2021/2022, правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.

Правило выездного гола учитывает преимущество команды, играющей дома. В случае ничейного счета в двухматчевом противостоянии победителем признается тот коллектив, который забил больше голов в гостях.

Теперь все будет просто: если ничья по сумме двух матчей, в ответной игре назначают два тайма по 15 минут, дальше серия пенальти.

Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения на этот счет не было, многие тренеры, болельщики и другие вовлеченные стороны подвергали сомнению его справедливость и высказывались за отмену. президент УЕФА Александер Чеферин