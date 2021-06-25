Диетолог назвала идеальное блюдо в сильную жару

Идеальным блюдом в сильную жару является суп, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Соответствующее заявление сделала врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

Она отметила, что при высокой температуре воздуха у человека повышается потоотделение. Дефицит воды и азотосодержащих веществ, а также минеральных солей и витаминов лучше всего восполнять супом.

Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров, – сказала она в интервью Sputnik.

Она отметила, что супы могут быть как теплыми, так и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, оказывающее охлаждающее действие. Как уточнила специалист, предпочтение все-таки лучше отдавать холодным супам из шпината или щавеля, гаспачо и окрошке. При этом температура блюда должна быть комнатной. Специалист порекомендовала не употреблять слишком холодную еду в жару.

Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар, — пояснила Арзуманян.