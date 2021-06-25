Врач рассказала об опасностях употребления пива в жару

От пива нарушается распределение воды в организме и ухудшаются метаболические процессы, из-за чего в перспективе человеку, который решил утолить этим напитку жажду, становится только хуже, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Теоретически удовлетворить жажду пивом можно, так как любой холодный напиток будет приятным в жаркую погоду. Но пиво — это концентрированный напиток, он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению этой жидкости в межклеточном пространстве. То есть пиво вызывает не обезвоживание в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах, — отметила врач.

Павлова отметила, что такое перераспределение вредно для организма, поскольку метаболические процессы в этом случае ухудшаются.

По ее словам, если в жаркое время года, когда людям нужно пить много жидкости, налегать на пиво, увеличивается риск набрать лишние килограммы и даже спровоцировать развитие ожирения. Дело в том, что пиво — это очень калорийный напиток, которым можно еще и наесться. При этом оно быстро покидает желудок, отчего насыщение длится недолго. Некоторым после пива требуется съесть еще что-нибудь, из-за чего происходит большой калораж. Это, отметила Павлова, провоцирует опасность ожирения.

В жаркую погоду среднестатистическому здоровому человеку необходимо выпивать около полутора-двух литров воды в день.