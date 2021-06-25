Актера из "Папиных дочек" избили в центре Москвы

Актер из сериала "Папины дочки" Анатолий Хропов пострадал от рук хулиганов в центре Москвы, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Пятый канал".

По его данным, артист спешил на спектакль, который должен был пройти в одном из столичных кафе. Выяснилось, что Хропов перестал выходить на связь после того, как его избили. Злоумышленники отобрали у мужчины деньги, телефон, документы и золотую цепочку.

В одном из кафе Москвы должно было пройти выступление с участием Хропова. Однако на показ артист так и не явился.

Актер перестал выходить на связь. Позднее его нашли за кафе в Леонтьевском переулке. По предварительным данным, Хропова жестоко избили, отобрали деньги, телефон, документы и золотую цепочку.

Сотрудники полиции уже ищут нападавших.

Однако телеканал Рен ТВ сообщает, что охранники кафе, за котором был найден актер, не подтвердили факта нападения на актера. По их словам, тот появился в заведении сильно пьяным, не смог выступить и заснул.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Хропову 56 лет. Он исполнил эпизодические роли во многих российских сериалах, таких как "Бандитский Петербург", "Литейный, 4", "Золотой капкан", "Зайцев +1", "Шаман", "Морские дьяволы" и других.