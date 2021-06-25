Названы опасные последствия отказа от мяса

25 июня 2021, 08:59
Фото: maggi.ru

Исключение мяса из рациона влечет за собой несколько опасных последствий, сообщает zakon.kz.

Отказ от мясных блюд грозит дефицитом жизненно важных витаминов и минералов, а также анемией и проблемами с зубами, отметила диетолог Ольга Кораблева в беседе с РИА Новости.

В дальнейшем может развиться острый дефицит витаминов D, B12, йода, фосфора и кальция.

Может ухудшиться качество волос и ногтей - они станут слабыми и ломкими. Может возникнуть риск анемии, человек может столкнуться с одышкой, недостатком энергии, сонливостью и в целом высокой утомляемостью.

Но, несмотря на то, что в жару не хочется употреблять тяжелые мясные блюда, не стоит полностью заменять привычную пищу фруктами в летнее время года, предостерегли специалисты.


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