Ребенка ограбили в Нур-Султане - подозреваемого нашли по отпечаткам пальцев на банке пива

В Нур-Султане мужчина вырвал из рук ребенка сотовый телефон, сообщает zakon.kz.

Во дворе дома по улице Дукенулы 13-летняя девочка играла с детьми на детской площадке. В это время к ней подошел мужчина, вырвал сотовый телефон из рук и скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

После совершения преступления мужчина в продуктовом магазине купил банку пива. Выпив напиток, пустую банку выбросил в урну. Осматривая место, полицейские нашли банку из-под пива со свежими отпечатками пальцев. Проверив отпечатки по базе данных, оперативники установили, что они принадлежат 32-летнему жителю столицы, ранее судимому за аналогичное преступление.

Местонахождение подозреваемого было установлено, мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Установлено, что похищенный сотовый телефон мужчина сбыл продавцу в торговом доме.

В отношении скупщика возбуждено уголовное дело по факту скупки краденого имущества.



