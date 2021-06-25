В Талдыкоргане проведут антитеррористические учения. Жителей города просят сохранять спокойствие, передает zakon.kz.

В Алматинском областном оперативном штабе сообщили, что сегодня, 25 июня, планируют провести антитеррористические учения. Во время учений могут ограничить передвижение транспорта.

Жителей просят отнестись с пониманием, сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. В штабе напомнили, что неповиновение влечет за собой административную ответственность.



