Основателя Telegram-канала Nexta Протасевича перевели под домашний арест

Основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича перевели под домашний арест, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели... Может, он втянут в какую-то политическую игру. Если изменили меру пресечения, это улучшение его бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно, - сказал Би-би-си его отец.

По словам отца, адвокат и власти ничего не говорят.

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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.