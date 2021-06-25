Основателя Telegram-канала Nexta Протасевича перевели под домашний арест

25 июня 2021, 13:04
Фото: NEXTA

Основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича перевели под домашний арест, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели... Может, он втянут в какую-то политическую игру. Если изменили меру пресечения, это улучшение его бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно, - сказал Би-би-си его отец.

По словам отца, адвокат и власти ничего не говорят.

Читайте также: Основатель Telegram-канала NEXTA рассказал, кто мог его "подставить"

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?