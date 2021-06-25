Как улучшают экологию в Алматы

Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев на пресс-конференции в СЦК сообщил о мерах по улучшению экологии и благоустройстве общественных пространств, передает zakon.kz.

За прошедшие два года благоустроено 72 общественных пространства. В этом году ведется работа по 23 пространствам во всех районах города. Разрабатывается проект по благоустройству озера Сайран. По поручению главы государства осуществляется проект по переводу ТЭЦ на газ. Ожидается, что строительно-монтажные работы начнутся в 2022 году, а завершатся в 2025-м. Бакытжан Сагинтаев

По его словам, в рамках развития системы экомониторинга ведется установка девяти экопостов, еще 10 начнут поэтапно работать до конца года.

Второй год реализуется программа "Жасыл Алматы" по высадке 1 млн деревьев за три года. Уже высажено 480 тыс. саженцев различных пород. До конца года планируется высадить более 300 тыс. молодых деревьев. Сформирован реестр зеленых насаждений, где на каждое дерево заведен электронный паспорт. Система будет в открытом доступе. Бакытжан Сагинтаев

Также, как сообщил аким, в этом году автоматизируем процесс выдачи разрешений на посадку и вырубку деревьев.

По вопросам экологии налажена взаимосвязь с гражданским обществом. В рамках делового совета сформирована рабочая группа, в состав которой вошли экологи, эксперты, активисты. Бакытжан Сагинтаев

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