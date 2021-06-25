Пострадавших в алматинском фонтане девочек выписали из больницы

Двух девочек, пострадавших в алматинском фонтане, выписали из больницы, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказала заместитель главного врача Центра детской неотложной медицинской помощи Алуа Жексенова.

19 июня поступили девочки восьми и 10 лет с диагнозом электротравма. Сегодня, на седьмые сутки, с улучшением состояния выписаны домой, - рассказала замглавврача.

Она уточнила, что обеих девочек выписали 25 июня, и на момент выписки их состояние удовлетворительное.

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20 июня из соцсетей стало известно, что двух девочек и женщину едва не убило током в фонтане на улице в Алматы. Инцидент произошел у здания Казахского государственного цирка. Женщину и двух детей спас студент второго курса Абылай Балапанов.

22 июня Президент наградил второкурсника Почетной грамотой "за отвагу и мужество, проявленные при спасении людей".

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