Ученый назвал цель эволюции коронавируса

Эволюция коронавируса протекает в соответствии с законами естественного отбора, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, главная цель - распространение вируса и уход от иммунной системы человека, а не нанесение вреда человечеству.

Вирус попал в человеческую популяцию в конце ноября 2019 года. С тех пор он накапливал изменения, приобретал разные мутации. Самым заразным до недавнего времени был вариант "альфа", или британский вариант. Его заразность была в 1,5 раза больше изначального варианта вируса.

Сейчас мы видим мозаику из мутаций, про которые уже известно, что они изменяют свойства вируса и делают его более заразным. Мы уже знакомы с некоторыми мутациями, которые позволяют вирусу эффективнее проникать в клетку, мы знакомы с некоторыми мутациями, которые помогают ему уходить от человеческих антител. Как я сказал, вирус будет мутировать постоянно, - заявил профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.

Постепенно вирус, как мозаика, собирает в себя тот набор мутаций, который позволяет ему эффективнее заражать людей.

Что будет десять лет спустя, никто не знает, но главное, что пытается сделать вирус, хотя у него нет сознания, - это накопить те мутации, которые ему позволяют перескакивать с одного человека на другого, - сказал ученый.