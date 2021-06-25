В России "Спутником V" будут вакцинировать беременных

25 июня 2021, 17:38
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России разрешило использовать вакцину от коронавируса "Спутник V" для беременных с высоким риском течения заболевания, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-Ковид-Вак" у беременных. Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском течения заболевания коронавирусной инфекцией, - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?