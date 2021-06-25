В России "Спутником V" будут вакцинировать беременных

Министерство здравоохранения России разрешило использовать вакцину от коронавируса "Спутник V" для беременных с высоким риском течения заболевания, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-Ковид-Вак" у беременных. Таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском течения заболевания коронавирусной инфекцией, - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.