Сильная жара, дождь, гроза и град - погода на 26 июня

Прогноз погоды на 26 июня предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

На севере, центре и востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, грозы, град. На западе и юге ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер, на севере и северо-востоке ночью и утром местами - туман. РГП "Казгидромет"

В Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются град, днем ветер – 15-20 м/с.

В Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ожидается ночью и утром местами туман, в Павлодарской области днем местами – ветер 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохранится сильная, местами очень сильная жара.

В Мангистауской, Актюбинской областях сохранится сильная жара.

На большей части в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

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