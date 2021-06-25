Угнанное авто нашли сгоревшим в СКО

Находившийся в угоне автомобиль Audi С4 обнаружен сгоревшим в Аккайынском районе, передает zakon.kz.

Утром 24 июня в полицию Петропавловска обратился житель города с заявлением о том, что в ночное время был угнан его автомобиль Audi С4. Были ориентированы КПП, территориальные подразделения. Сотрудниками отдела полиции Аккайынского района на полевой дороге близ села Киялы был обнаружен сгоревший автомобиль, схожий по ориентировке, - рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Как сообщил начальник районного ОП подполковник полиции Руслан Сапаров, рядом с автомобилем обнаружены двое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Оба были доставлены каретой скорой помощи в медучреждение райцентра Смирново.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 200 УК РК "Неправомерное завладение автотранспортом".

Ведется расследование.