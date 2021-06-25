Токаев поздравил Пашиняна с победой возглавляемой им партии в Армении

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму исполняющему обязанности Премьер-министра Армении Николу Пашиняну, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Николу Пашиняна с победой возглавляемой им партии "Гражданский договор" на внеочередных парламентских выборах в Республике Армения.

Результаты голосования являются убедительным свидетельством народной поддержки Вашего политического курса, направленного на укрепление государственности, национального единства и стабилизацию ситуации в стране, - отмечается в телеграмме Президента Казахстана.

Также Токаев высказал убеждение в том, что благодаря активным совместным усилиям казахско-армянские отношения будут и впредь укрепляться как в двустороннем формате, так и в рамках экономической интеграции на евразийском пространстве.

Глава государства пожелал Николу Пашиняну больших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания дружественной Армении.