Карин рассказал о реализации президентских политических реформ

Помощник президента по политическим вопросам Ерлан Карин высказался по поводу предстоящих выборов акимов сельских округов, передает zakon.kz.

Началась практическая реализация второго и третьего пакетов президентских политических реформ. В ряде регионов страны определены даты выборов акимов сельских округов. Ожидается, что уже 25 июля единовременно состоятся выборы более 700 сельских акимов. Выборы остальных акимов сельских округов будут проведены после истечения сроков их полномочий, - написал Карин в Telegram.

Он отметил, что еще одна ключевая инициатива из президентского пакета политических реформ перешла на этап практической реализации. Поэтому предстоящие прямые выборы сельских акимов - очень серьезное событие, которое знаменует собой совершенно новый этап политической модернизации.

Инициатива по проведению прямых выборов сельских акимов впервые была озвучена главой государства 1 сентября 2020 года в его Послании. А 24 мая 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные акты, предусматривающие поправки в законодательство по введению прямых выборов акимов сельского уровня. С 5 июня новые нормы выборного законодательства вступили в силу. В результате менее чем за год данная инициатива была реализована, - пишет помощник Президента.

Ерлан Карин уточнил, что всего к настоящему времени в рамках политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева уже принято 10 законов. До конца года в этом направлении планируется принятие еще ряда законов.