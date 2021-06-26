Еще две вакцины от коронавируса скоро могут быть одобрены ВОЗ

Еще одна или две вакцины от коронавируса могут быть в ближайшее время одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях, передает zakon.kz.

Мы ожидаем, что одна или две вакцины будут вскоре одобрены, - отметила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

Однако она не уточнила, о каких именно препаратах идет речь.

Кроме того, ВОЗ призывает к бдительности государства, где активно идет вакцинация от коронавируса, поскольку ситуация во всем мире остается очень хрупкой.

По мнению эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, меры, которые являются эффективными, такие как регулярное мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции в 1,5 м, необходимо продолжать соблюдать.

Четыре варианта коронавируса представляют особую обеспокоенность. И они продолжают циркулировать. Да, у нас есть методы диагностики, лечения, вакцины. Но может наступить такой момент, когда они прекратят действовать. Поэтому меры необходимо продолжать соблюдать. Необходимо думать на перспективу. Решения, которые принимаются сейчас, будут иметь последствия в будущем, - отметила эксперт.