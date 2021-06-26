Врач развеяла популярный миф об употреблении воды

Врач-диетолог Светлана Фус развеяла популярный миф об употреблении воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Специалист напомнила, что многие гастроэнтерологи настаивают на том, что запивать пищу водой, категорически нельзя.

Она отметила, что у сторонников этой позиции есть три основных аргумента:

вода разбавляет желудочный сок;

ухудшается процесс переваривания еды;

увеличивается объем желудка.

Однако, как считает эксперт, несколько глотков воды (максимум — один стакан) вообще не затруднят процесс переваривания.

Приведу в пример суп. Когда его едим, мы ведь овощи запиваем водой? А когда едим с мясом огурец или помидор, которые на 80 процентов состоят из воды? Если мы едим плотную еду, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости. "Пить во время еды не вредно, важно понимать: сколько и с чем, — отметила Светлана Фус.