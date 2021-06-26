Разведка США назвала НЛО угрозой для национальной безопасности

Неопознанные летающие объекты (НЛО) могут представлять опасность для национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в докладе американской разведки, который частично опубликован 25 июня на ее сайте.

НЛО представляют собой проблему для безопасности полетов и могут представлять угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов, - отмечается в документе.

По мнению авторов доклада, существует несколько типов таких явлений. Они предложили делить объяснения на пять категорий.

Речь идет о воздушных помехах, природных атмосферных явлениях и "других возможных вариантах". Кроме того, не исключается, что неопознанные летающие объекты могут быть технологиями иностранных разведок, которые используют для сбора информации.

Для национальной безопасности, по мнению разведки Соединенных Штатов, полеты НЛО над американской территорией несут угрозу для национальных секретов.