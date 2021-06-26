Земли вокруг поселка отдают бизнесу: близ столицы сельчанам негде пасти скот

Близ столицы не утихает конфликт между жителями поселка и местными властями, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Люди требуют от чиновников выделить им земли для пастбища. Но вместо этого участки вокруг населенного пункта получает бизнес. Терпение сельчан лопнуло, когда они узнали об очередном строительстве близ поселка: власти одобрили возведение завода по утилизации мусора.

В поселке Тайтобе, что близ столицы, вновь шумно. Люди вышли на улицу с требованием вернуть им землю, где они раньше пасли скотину. Власти еще в 2019-м обещали им выделить территорию, но вместо этого земля досталась бизнесмену.

У нас есть опасение, что и дальше без нас эти земли отдадут другим. Потому что есть уже прецедент: 200 гектаров отдали в аренду одному человеку, хотя здесь больше тысячи человек проживает. Столько скотины - и негде пасти. Они здесь по селу внутри ходят и в мусорке. Два года назад мы уже рассказывали о проблеме сельчан. житель с. Тайтобе Рустем Байкенов

Тогда конфликт между местными жителями и предпринимателем чуть не дошел до рукоприкладства. Спасла полиция. Чтобы снять напряженность, власти выделили тысячу гектаров. Но за это время поголовье скота в Тайтобе увеличилось. И проблема с дефицитом пастбищ вновь стала актуальной. А все земли рядом с селом уже заняты частниками.

Полиция постоянно нам угрожает. В прошлом году мне уже выписали штраф. Спрашивал: "За что?" А он мне: "Ваша скотина пасется на частной территории". А куда мне ее тогда отправлять? Интересные такие! Пришлось заплатить штраф. житель с. Тайтобе Саят Мамбетов

Территория, огороженная колючим забором, тоже частная собственность. Ее владелец намерен построить здесь откормочную площадку. Но сроки сдачи постоянно переносятся. Сельчане, жалуется бизнесмен, постоянно ломают ограду. Ущерб якобы уже достиг миллиона тенге.

Если это произойдет еще раз, мы вызовем полицию и будем разговаривать с ними уже на официальном уровне. Землю нам эту выделило государство. И обнесли ее забором, чтобы скотина не убежала. Если она потеряется, кто тогда будет отвечать? представитель крестьянского хозяйства Муратбек Раев

Дело в том, что земля предпринимателя находится на пути к пастбищу. Поэтому люди и сносят постоянно забор. Вот только скотина до выделенных земель все равно не доходит. Власти говорят, что происходит это по вине самих сельчан.

На сегодня некому пасти. Не можем найти табунщика. Народ в прошлом году, кто пас, недоплатил тому человеку. За каждый скот около 2000 тенге - за одну голову. аким Косшынского сельского округа Ержан Жолымбетов

За стол переговоров стороны еще даже не садились. Хотя люди говорят, что под пастбище им обещали не тысячу гектаров, а три тысячи. Но вместо этого участки получает бизнес. Например, еще один выделили для строительства завода по утилизации мусора.