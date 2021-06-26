По подозрению в пытках задержали двух полицейских в Атырау

Антикоррупционная служба по Атырауской области задержала двух оперуполномоченных Жылыойского районного отдела полиции по подозрению в пытках, сообщает zakon.kz со ссылкой на Ак Жайык.

По данным издания, двое 26-летних полицейских пытали жителя Кульсары, подозреваемого в краже, чтобы получить у него признательные показания.

Пострадавший обратился в антикоррупционную службу и пожаловался на действия сотрудников полиции. 24 июня, после празднования Дня полиции, сотрудники Жылыойского районного отдела полиции были задержаны.

Против них начато досудебное расследование сразу по двум статьям УК РК - п. 1 ч. 2 ст. 146 (Пытки, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п.п. 1, 3 ч. 4 ст. 362 (Превышение власти или должностных полномочий с применением насилия или угрозы его применения в целях извлечения выгод).

В Департаменте полиции Атырауской области подтвердили факт задержания своих сотрудников, сообщив, что по данному факту проводится служебное расследование.

Задержанных полицейских доставили в Атырау и водворили в изолятор временного содержания.