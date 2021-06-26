Более 20 инвестиционных проектов будет реализовано в Акмолинской области в этом году

Более 20 инвестиционных проектов будут реализованы в Акмолинской области в этом году, сообщает zakon.kz.

Реализуя поставленные задачи и приоритетные направления посткризисного развития, регион, несмотря на продолжающуюся пандемию и связанные с ней ограничения, сохраняет положительную динамику развития. По итогам 5 месяцев по многим направлениям экономики достигнуты плановые индикаторы, сообщает Управление внутренней политики.

Драйвером экономической активности стал рост инвестиций. С начала этого года в экономику направлено более 100 млрд. тенге, что на 16,5% больше прошлого года.

Рост капиталовложений отмечается практически во всех сферах экономики. Наибольший рост инвестиций в сфере здравоохранения - в 7,3 раза, информации и связи - в 5,4 раза, сельское хозяйство - в 3 раза, развлечение и отдых - в 2,9 раза, образование - в 2,1 раза.

Как отметили в Управлении предпринимательства и промышленности, сохраняется динамика роста инвестиций в обрабатывающую промышленность. За 5 месяцев инвестировано более 17 млрд. тенге с ростом в полтора раза к уровню прошлого года.

Инвесторами до конца этого года планируется запуск 23 проектов с суммой инвестиций более 150 млрд. тенге, из которых половина проектов пищевой промышленности.

Наиболее крупный - строительство птицефабрики мощностью 6 тыс. тонн в год "Ак Дала Агро" в Аршалынском районе с перспективой увеличения мощности до 15 тысяч тонн.

К слову, привлечение средств позволило создать в регионе новые высокотехнологичные производства, модернизировать многие предприятия, обеспечить население дополнительными рабочими местами.