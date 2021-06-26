Китайские ученые заявили об обнаружении древнего "человека-дракона"

Китайские ученые обнаружили древний череп, который мог принадлежать совершенно новому виду человека, названному Homo longi, или "человек-дракон", сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Результаты исследования были опубликованы в трех статьях в журнале The Innovation.

Первоначально череп был найден в 30-е годы прошлого века китайскими рабочими, строившими мост через реку Сунгари в Харбине. Чтобы череп не попал в руки японских захватчиков, его завернули и спрятали в заброшенном колодце.

На протяжении почти 90 лет он оставался там, пока в 2018 году нашедший его мужчина не рассказал о находке внуку. После этого окаменелость передали в дар Музею наук о Земле Университета Хэбэй.

По мнению ученых, череп принадлежал мужчине около 50 лет. У него была массивная голова, широкий, выпуклый нос и большие глаза. Рост у "человека-дракона" мог быть выше, чем в среднем у современных людей, а телосложение - очень крепким.

Исследование показало, что данная группа проживала в Восточной Азии по меньшей мере 146 000 лет назад. Более того, ученые заявили о том, что эта ветвь человеческого генеалогического древа более тесно связана с Homo sapiens, чем неандертальцы.

В то же время некоторые специалисты считают, что данный череп, вероятно, принадлежал денисовцу.