Как охладить квартиру летом без кондиционера

Эксперт назвал способы охладить квартиру в жаркую погоду без кондиционера, сообщает zakon.kz.

Об этом исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр рассказал в интервью Российской газете.

По его словам, крайне важно правильно проветривать помещение. Эксперт объяснил, что наиболее прохладно на улице между четырьмя и семью часами утра, поэтому можно открывать окна около десяти вечера и закрывать их перед уходом на работу.

Помимо этого, Шкляр рекомендует ставить перед обычным вентилятором несколько бутылок с охлажденной водой или емкостей со льдом, что поможет обеспечить приток холодного воздуха. У потолочных вентиляторов же должен быть специальный летний режим, добавил он.

Специалист также рассказал, что для повышения влажности можно повесить мокрое полотенце перед открытым окном. При этом для комфортного сна он советует положить постельное белье в холодильник. Помимо этого, если на полу плитка или камень, то можно его намочить, что даст ощущение влажности и поможет изменить теплоощущение.