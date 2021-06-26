Лукашенко позвонил Президенту Казахстана

По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает zakon.kz.

В ходе беседы главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества, - говорится на сайте Акорды.

Особое внимание было уделено всесторонней активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации с акцентом на наращивание объемов взаимной торговли, реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями об эпидемиологической обстановке в регионе, а также о принимаемых мерах по массовой вакцинации населения двух стран. В этом контексте собеседники подтвердили взаимный настрой на продолжение скоординированных действий по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19.