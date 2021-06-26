350 молодых офицеров выпустились из Военного института Сухопутных войск

В Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в Алматы состоялся торжественный выпуск лейтенантов, передает zakon.kz.

350 молодых офицеров получили дипломы и пополнят ряды Вооруженных Сил. Среди выпускников – одиннадцать представителей Таджикистана и семь граждан из Кыргызстана. Вуз включен в перечень учебных заведений совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, - рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона.

В 2021 году впервые институт выпустил одиннадцать офицеров, обучавшихся по специальности "Радиационная, химическая и биологическая защита в военном деле".

За годы существования в вузе подготовлено более 18 тыс. офицеров, которые в настоящее время проходят службу в Вооруженных Силах Казахстана и стран СНГ. Многие выпускники командуют крупными воинскими объединениями и соединениями, заслужили высокие воинские звания, удостоены правительственных наград.

Мероприятие завершилось ритуалом прощания выпускников с боевым знаменем и традиционным офицерским вальсом.

Институт готовит офицерские кадры для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана и государств – членов ОДКБ. Обучение ведется по шести специальностям и одиннадцати квалификациям.

В учебном заведении созданы необходимые условия для освоения будущими офицерами военных специальностей. Институт располагает полноценной учебно-материальной базой. Оборудованы современные учебные лаборатории, лекционные аудитории. Для проведения практических занятий функционирует полевой учебный центр, - пишет пресс-служба.