Укравшего деньги у путан осудили в ВКО

Мужчина напал на девушку, которая заведовала деньгами, заработанными путанами, и похитил выручку за день, передает zakon.kz.

Мужчина, находясь в одной квартире с девушкой, случайно узнал, что она оказывает интимные услуги вместе с другими девушками легкого поведения, которые по окончании рабочего дня ежедневно собираются в одной квартире, распределяют вырученную за день сумму между собой и часть денег дают на хранение ответственной за денежные средства. Узнав это, у мужчины из корыстных побуждений с целью личной наживы возник преступный умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, - рассказали в ДУИС по ВКО.

Как сообщается, мужчина надел маску и поджидал жертву в подъезде. Когда после распределения средств девушка вышла с деньгами, преступник напал на нее и обокрал.

За кражу денег его осудили к пяти годам ограничения свободы. Сейчас осужденный поставлен на учет, и инспектора службы пробации проводят с ним профилактическую работу, - прокомментировал майор юстиции Алмас Буйратов.