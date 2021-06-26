Германия предложила Украине отказаться от углеродных источников энергии

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен предложила украинцам обратить внимание на новое направление немцев - они решили полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года и перейти на водород, передает zakon.kz.

Это факт, что использование природного газа и его транзит - явление временное. Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже. Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с "Северным потоком-2", но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород, - сказала приводит слова посла capital.ua.

Фельдгузен подчеркнула, что необходимо "найти на перспективу для Украины солидный фундамент для развития страны, потому что это тоже не может быть уголь или газ, а должна быть "зеленая" энергия - водород, в том числе и для Европы".

И мы должны дать Украине возможность зарабатывать на этом, - заключила она.

Посол сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель 15 июля в Вашингтоне встретится с президентом США Джо Байденом, предположив, что стороны обсудят "и пути решения украинских проблем». Посол также напомнила, что Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить Берлин 12 июля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 марта заявил, что в стране не исключают возможности использования трубопровода "Дружба" для поставок водорода в Европу. В интервью газете Handelsblatt он отметил, что производство и доставка водорода в Европу является одним из главных приоритетов.