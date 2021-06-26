Российский миллиардер скончался от коронавируса

Российский миллиардер и совладелец "Стройлесбанка" Олег Бурлаков умер от коронавируса на 72-м году жизни, передает zakon.kz.

Бурлаков скончался 23 июня в Монако, где проживал в последние несколько лет. Незадолго до смерти он вернулся из Москвы. При этом официально члены семьи пока не делали заявлений на эту тему, - пишет lenta.ru.

Мужчина занимал 166-е место в списке богатейших людей России, по данным на 2021 год. Его состояние оценивалось в 650 млн долларов. Среди активов предпринимателя: доля в "Стройлесбанке", лакокрасочная фабрика Terpentin, инвестиционно-строительная компания "Импульс" и 106-метровая яхта Black Pearl ("Черная жемчужина"), которая была признана лучшим люксовым парусным судном по версии The World's Superyacht Awards.

В ноябре 2018 года миллиардер пережил покушение. Неизвестный пытался расстрелять его автомобиль, однако ни один выстрел не достиг своей цели.